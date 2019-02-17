كتب امير فتحي في الأحد 17 فبراير 2019 05:40 صباحاً -
انتشر بسرعة البرق، مقاطع تفيد بخطوبة الفنان عيسى المرزوق، حيث أطل في الفيديو المتداول مع أشقائه وعائلته، دون أن يكشف بشكل صريح عن شخصية العروس.
حيث أعلن عن خطوبة عيسى المرزوق على انستقرام من قبل الحسابات المدعمة له، من خلال نشر لقطات تجمعه مع أشقائه وعائلته دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية تخص العروس.
ورغم عدم الكشف عن هوية العروس، إلا أن بعض الحسابات كشفت أنها تدعى هديل الأنصاري وهي شقيقة كلاً من خبيرة التجميل أمل الأنصاري وفاطمة الأنصاري التي عرفت بأنها شبيهة نادين نجيم السعودية، وما زاد من الربط بين الاسمين هو أن خبيرة التجميل أعلنت في نفس التوقيت احتفالها بخطوبة شقيقتها وبثت لقطات من الحفل على حسابها على سناب شات.
وعقب انتشار خبر خطوبته، نشر المرزوق فيديو انتقد فيه التدخل في حياته الخاصة دون ان يؤكد او ينفي الخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوبة عيسى المرزوق على نادين نجيم السعودية!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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