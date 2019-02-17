كاتي بيري وأورلاندو بلوم يُعلِنا خطوبتهما

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ألمح النجمان المغنية الأميركية كاتي بيري والممثل البريطاني أورلاندو بلوم لخطوبتهما بعد يوم عيد الحب بنشرهما صورة موحدة عبر حسابيهما على "إنستغرام". حيث ظهرا فيها معاً فيما برز خاتما من الألماس على شكل زهرة بيد "بيري". وتردد في وسائل الإعلام أن ثمنه يبلغ 5 ملايين دولار.

وفيما كتبت معلقة على الصورة ”زهرة متفتحة بشكلٍ كامل(Full Bloom)“، علق بدوره كاتباً "إنها لحظات العمر".

يُذكر أنهما بدآ بالمواعدة في العالم 2016، لكنهما انفصلا لبعض الوقت قبل أن يعودا إلى الرومانسية مجدداً، ويرتبطان رسمياً عشية عيد العشاق.



فيما يلي الصورة نفسها عبر صفحته الخاصة

