بشرى تنشر صورة تجمعها بالمناضلة الجزائرية "مليكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
نشرت الفنانة بشري صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، جمعتها بالمناضلة الجزائرية "مليكة"، وهي أحد المناضلات الجزائريات في المقاومة ضد الاستعمار .
وظهرت بشري في الصورة بجانب "مليكة" المناضلة الجزائرية، علقت بقولها: "شرفت بمقابلة إحدى المناضلات الجزائريات في المقاومة ضد الاستعمار، والتي كانت تخدم بالتمريض للمصابين والضحايا وكان اسمها الحركي "مليكة".
وتابعت بشري: "المرأة العربية الاستثنائية، وذلك أثناء تسجيل حلقة من إحدى البرامج لتيلفزيون الجزائر".
يذكر أن أخر أعمال الفنانة بشري أغنية "كوبرا" التي طرحتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، التي تعود بها للغناء بعد فترة من التوقف.
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