إعلامي يكذّب مريم حسين بسبب هدية الفلانتين.. ورد حاد من الفنانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة العراقية مريم حسين عن تلقيها هدية ثمينة بمناسبة الاحتفال بالفلانتين، الخميس 14 فبراير، واستعرضت الهدية من خلال صورة نشرتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي كانت عبارة عن سيارة بيضاء أنيقة ملفوفة بشريط أحمر.

مريم ظهرت في الصورة جالسة فوق السيارة وتحمل الكثير من البالونات الحمراء، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “الفلانتين وصل مع مفاجأة ضخمة”، لكنها حرصت على إخفاء رقم لوحة السيارة.

الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي اتهم الفنانة العراقية بالكذب والتمثيل، مؤكدا أنها حصلت على السيارة بطريقة الاستئجار من أحد مكاتب التأجير في الإمارات.

وتابع: “منشنوا لي اليوم كثير على “إنستغرام” وحتى في “تويتر” على موضوع السيارة الفاخرة اللي حصّلوها بعض الناس، البيضا هذه اللي جايتهم ملفوفة بورد أحمر”.

وأضاف: “لكن أنا أقول لهم لما تصورون لا تحطون رقم السيارة.. أبشركم هذه كلها أفلام وكذب والكذب في دمهم.. اليوم الفالنتاين، الدم كله مليان كذب.هاي السيارة باسم شركة ما أبي أقول اسمها لتأجير السيارات الفاخرة”.

واختتم كلامه بقوله: “لا سيارتها ولا شيء، كذب في كذب وعيشوا وانبسطوا ولاتقهرون عمركم، هاي الناس عايشين على الكذب”.

ومن جانبها ردت مريم حسين على اتهامها بالكذب، بقولها: “أنا مش هبلة ولا مجنونة ولا غبية إنه أنا أحط سيارة تكون سيارة إيجار عليها رقم أقصاها كنت غطيت الرقم .. ثاني شيء حساب استون مارتن دشون عليه وشفون الاستوري بتاعتهم هما جايبين لي السيارة بنفسهم”.

وتابعت: “وغير هادا أنا ما أعرف الواحد كيف يطلق إشاعة ويصدقونها، يعني واحد انتوا عارفين أنا العدوة اللدودة له يطلع يتكلم إنه هالسيارة سيارة إيجار والناس قاعدة تصفقله، خليك رجال وجيب دليل وبرهان وجيب عقد وختم ورقم السياره”.

واختتمت كلامها بقولها: “على فكرة الواحد برمشة عين يقدر يطلع برنت، وغير هذا حساب رسمي “استون مارتن” هما الي بنفسهم جايبين لي السيارة، واتصلوا وقالوا إنه في هدية، والله العظيم انا ما كنت أعرف إن الهدية سيارة، انا جيه عبالي العزبة تكون أيفون أو هدية صغيرة.. ومثل ما قولتلكم حبايبي اي انسان يبي يطلق اشاعة على حد يطلقها بدليل قاطع”.