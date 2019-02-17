كارول سماحة تشعل ليل الأقصر بحفل غنائي حاشد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حفلًا غنائيًا كبيرًا في الأقصر وذلك ضمن فعاليات الاحتفالات بعيد الحب، وسط حضور جماهيري كبير من الجنسين.

وتألقت كارول سماحة خلال الحفل بفستان احمر أنيق، لمناسبة الاحتفال، ونشرت صور عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، للحفل وعلقت عليها قائلة: «الفلانتين في الأقصر مختلف».

وكانت كاول سماحة، قد أحيت مؤخرًا حفل غنائي استثنائي احيته على مسرح دار أوبرا أوكرانيا، وهي بذلك تكون أول مطربة عربية تقف على خشبة هذا المسرح، حيث تُعد دار أوبرا أوكرانيا من أعرق دور الأوبرا في العالم.

كارول قدمت باقة من أجمل أغانيها بصحبة ما يقارب 90 عازف وموسيقي ضمن أوركسترا كبير وسط تصفيق حاد من الحضور الذين تأثروا كثيراً بعد سماعهم لأغاني بلغات مختلفة من النجمة اللبنانية، حيث قدمت كارول أغنية «je t’aime» بالفرنسية، كما تألقت في تقديم أغنية فيلم «تايتنك».

وعبرت عن سعادتها بالحفل خلال لقائها في برنامج «المزيكا لعبتها» والمذاع عبر إذاعة «إنرجي»: «أتشرف بأن أكون واجهة ثقافية للوطن العربي في كبرى مسارح وأوبرات أوروبا وآخرها حفلي في أوبرا أمستردام بهولندا الذي وقفت عليه النجمة Maria Callas وقبلها حفلي بمسرح الأولمبيا في باريس».