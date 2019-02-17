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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
بطريقتها الخاصة في الغناء صنعت الفنانة اللبنانية هبه طوجي حالة من التفاعل والبهجة بين الجميع في حفلة عيد الحب، التي أقامتها على مسرح الماركييه بكايرو فيستفال.
و منذ أن دخلت الفنانة اللبنانية إلى المسرح، بدأت حفلتها بأغنية” طلعت يا ما احلي نورها”، وسط تفاعل شديد من الجمهور، ثم توالت الأغنيات المختلفة والتي وصل عددها الي ١٧ أغنية بقيادة الموسيقار أسامة الرحباني.
ورغم برودة الجو إلا ان الجمهور احتشد لحضور الحفل، ورفعت إدارة مسرح الماركييه لافتة “كامل العدد”، كما حرصت الديفا الفنانة المغربية سميرة سعيد علي الحضور، وأيضا حضرت الإعلامية لميس الحديدي، والفنانة التونسية الشابة عائشة بن أحمد.
وداعبت هبه الحضور بقولها: “للعام التوالي أحيي حفل وسط العواصف، وأشكر كل الحضور من الجمهور والفنانيين، وشكر خاص للسفير اللبناني علي الحلبي وتحية من لبنان لمصر المحروسة” ورد الجميع تحيتها بالهتافات والتصفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر هبه طوجي تشعل حفلها على مسرح الماركييه بحضور سميرة سعيد.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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