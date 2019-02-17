شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة يطارد طول الوقت مصطفى خاطر فى "طلقة حظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان محمد جمعة ضمن أحداث مسلسل "طلقة حظ" شخصية ظابط مباحث يطارد بطل العمل الفنان مصطفى خاطر الذى يتهم فى قضية قتل ضمن الأحداث ويهرب منه طول الوقت وهو العمل الذى يعرض فى السباق الرمضانى المقبل وانتهى جمعة من تصوير عدد من المشاهد جمعته ببطل العمل.

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة "سينرجى" أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا.

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ويسجل "طلقة حظ" البطولة المطلقة الثانية لمصطفى خاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم أولى بطولاته خلال مسلسل "ربع رومى" فى شهر رمضان الماضى مع شركة سينرجى أيضا، وشارك فى بطولته محمد سلام، بيومى فؤاد، ميرنا جميل، هالة فاخر، هاجر أحمد، سامى مغاورى، عايدة رياض وعدد من ضيوف الشرف وتأليف تامر إبراهيم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى.