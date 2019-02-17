شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يوجه رسالة لجماهير الأهلى والزمالك من داخل الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم أكرم حسنى، عن عدم رضاءه من التراشق بين جماهير الكرة فى مصر خاصة جماهير الأهلى والزمالك، موجها بدعوة للتسامح بين جميع الجماهير.

وقال حسنى، خلال ندوة الخليج 365: "من حق أى حد يكون منتميا لأى نادى أو أى فكرة، بس مش لدرجة أنك تخسر نفسك لأن فى ناس بتموت من أجل دخول جول، طبعا الأعمار بيد الله، بس هل منطقى إن أسرة تتيتم بسبب تشجيع فريقه".

وطالب حسنى، الجماهير بمختلف انتماءاتها بالتكاتف من أجل مصر خاصة أننا مقبلون على تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، مستعينا بأغنية "كفاية تفكيكة" لأيمن بهجت قمر ومحمد حماقى، قائلا: "أعتقد إن كل واحد يكون حر فى معتقداته لكن بدون ضرر للآخرين، وهذه دعوة للتسامح".