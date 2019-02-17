حقائق صادمة تُكشف عن كاترينا كيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 فبراير 2019 03:02 صباحاً - صرّحت مصادر صحفية ببعض الحقائق والمعلومات الصادمة عن سيرة وحياة نجمة بوليوود كاترينا كيف Katrina Kaif وكيف وصلت إلى بوليوود، حيث نبشت الماضي وبحثت في السيرة الذاتية لكاترينا ليتبين أنها غيرت اسمها من كاترينا توركوت إلى كاترينا كيف، لتلائم الجمهور الهندي، مدّعية أنها نصف هندية، بينما كيف ليس اسم والدها.



وأضافت التقارير أن كاترينا اتهمت عام 2011 خلال إحدى المقابلات الصحفية لها، بأنها اختلقت وقامت بفبركة تاريخها، حيث قالت آنذاك المنتجة الهندية عائشة شروف: "لقد خلقنا هوية لها، ولقد كانت هي هذه الفتاة الإنكليزية الشابة الجميلة، واعطيناها والدا كشميريا تحت اسم كاترينا كازي، فكنا نظن أننا سنمنحها نوعًا من السلالة الهندية، للتواصل مع الجمهور. ولكن بعد ذلك وجدنا أن كازي بدا متديّنًا جدًّا، وكان اللاعب المعروف محمد كايف في القمة، ولذلك قلنا، كاترينا كيف." تابعوا ايضا: كاترينا كيف تتفوق على سلمان خان.. النجمة الأعلى أجراً في الجولة الأمريكية



وتابعت المنتجة السينمائية الشهيرة: "دخلت كاترينا بوليوود مع فيلم قد صُنّف تقريبا إباحيا. ليس لدي أي شيء ضد نجوم الإباحية، أنا أعشق ساني ليون، لكن كان هدفها آنذاك هو المنفعة فقط والبحث عن عرابها في هذه الصناعة للظهور في الأفلام وفي أدوار براقة".



وأضافت شروف: "ما إن حصلت على الشهرة اللازمة لتكون نجمة، حتى تخلت عمن ساندوها، لتكون بالقرب من عرابها الجديد النجم رانبير كابور Ranbir Kapoor، الذي ينتمي إلى عشيرة الـ كابور الغنية، وتمكنت من تصدر عناوين الأخبار عن طريق تسريب الصور وإرسال رسالة قوية بأنها تواعد أمير بوليوود. تابعوا ايضا: كاترينا كيف وشاروخان معًا من جديد



وعندما ساءت العلاقات، تخلى عنها رانبير، فكان مطلوبًا عراب جديد للترويج لصورتها، وأصبحت فجأة صديقة لوسائل الإعلام، وانضمت إلى فايسبوك وانستقرام في خطوة تمهيدية، الا أن كاترينا أوقعت بنجم فيلم " Tiger Zinda Hai " في حبالها، ليصبح سلمان خان Salman Khan العراب الجديد لكاترينا كيف. 5

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