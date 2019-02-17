«شارموفرز» و«ديسكو مصر» يشعلون برودة القاهرة الجديدة بحفل جماهيري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

رغم برودة الجو وبخاصة في القاهرة الجديدة إلا أن الآلاف من الشباب من مختلف الأعمار حرصوا علي حضور حفل فريقي “شارموفرز” و”ديسكو مصر” الذي أقيم بساحة مركز المنارة.

أحيا أولى فقرات الحفل فريق “ديسكو مصر”، حيث تفاعل الجمهور مع اشهر “الريمكسات” الشرقية والغربية التي قدموها علي مدار ساعة ونص الساعة.

واختتم الحفل فريق “شارموفرز “، والذي اضفي المزيد من أجواء الإثارة والرقصات علي أغانيهم الشهيرة، مثل: أغنية “مش فارقه”، وأغنية “خلاص هسيطر”، وأغنية “وقرد ولا مونكي”، وأغنية “زومبي”، وأغنية “سيبها علي الله”، وغيرها من الأغنيات التي طالب بها محبيهم.

وقام بالتنظيم منظم الحفلات المميز المنتج وليد منصور، وشارك في الإشراف علي التجهيزات الفنية وائل المصري، وإضاءة وليد الحريري، وتنفيذ المسرح لتامر فوزي .