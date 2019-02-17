أحمد جمال يتألق بحفل عيد الحب في القاهرة الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري أحمد جمال حفلا غنائيا كبيرا مساء الجمعة 15 فبراير، داخل بورتو كايرو مول، بحضور عدد كبير من محبيه الشباب من مختلف الأعمار والذين حرصوا علي التواجد رغم برودة الجو.

الفنان المصري حضر الحفل بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد، وأشعل وصلات الرقص بعدد كبير من أغانيه الشهيرة منها: أغنية “اضحكي”، وأغنية “بطلنا اللي يعطلنا”، وأغنية “اسألوا كتب التاريخ “، وأغنية “يالا نعيش”، وأغنية “ياليالي”، وأغنية “وحشتني عيونك “، وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور.

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والحفل يقام ضمن الحفلات الترفيهية لعيد الحب، وهو من تنظيم منظم الحفلات المتميز المنتج وليد منصور.

وكان أحمد جمال قد أحيا مؤخرا حفلًا غنائيًا على مسرح في حفل تريانون بباريس، وشارك متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور من الحفل.

وعبر عن سعادته بالنجاح الذي حققه الحفل قائلًا: «الحمد لله على نجاح حفلتي في باريس كانت اكتر من رائعة بفضل الله وفضل وجودكم معايا.. شرف كبير ليا أني أمثل مصر وخصوصًا إحياء ذكرى العندليب عبدالحليم حافظ».