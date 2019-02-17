تكريم مصطفى شعبان وحورية فرغلي في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

بدأ حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي بكلمة الأب بطرس دانيال، والذي أكد خلالها أن المهرجان هدفه انتشار التسامح بين الجميع، وبعدها وجه الأب كمال لبيب كلمته الذي وجه خلالها الشكر للحضور.

الأب بطرس دانيال والأب كمال لبيب قاما بتكريم أعضاء لجنة التحكيم وهم المخرج عادل أديب والناقد إمام عمر، والفنان مصطفي شعبان، والفنان مجدي كامل، والسيناريست محمد سليمان عبد الملك، ومدير التصوير محمد مختار، بينما تغيبت الفنانة إلهام شاهين، والفنانة صابرين، والموسيقار هشام نزيه.

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وحصلت الفنانة حورية فرغلي على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم “طلق صناعى”، والفنان أحمد الفيشاوي أفضل ممثل عن فيلم “عيار ناري” وتسلمها مساعده محمد نبيل نظرا للظروف سفره، وحصل على جائزة أفضل ممثل دور ثاني أحمد عبد الحفيظ عن دوره في فيلم “يوم الدين”، وحصل علي جائزة أفضل سيناريو أبو بكر شوقي عن سيناريو فيلم “يوم الدين”.

وحصل على جائزة أحسن تصوير مناصفة كل من عبد السلام موسي عن فيلم “عيار ناري” وفيديركو سيسكا عن فيلم “يوم الدين” وتسلمها أبو بكر شوقي مؤلف ومخرج العمل، وحصل علي جائزة أفضل مونتاج أرين جرينويلر عن فيلم “يوم الدين “وتسلمتها منتجة العمل، وحصل علي جائزة أفضل ديكور المونتيرة لورا موس.

وحصل على جائزة أفضل موسيقى تصويرية الموسيقار عمر فاضل وتسلمتها منتجة العمل، وحصل على جائزة أفضل إخراج المخرج أبو بكر شوقي عن فيلم “يوم الدين”، وحصل علي جائزة أفضل فيلم “يوم الدين” وتسلمها أبو بكر شوقي، وحصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة راضي جمال عن دوره في فيلم “يوم الدين”، وحصل شهاب إبراهيم علي شهادة تقدير عن دوره في فيلم “يوم الدين”، والذي أهدى الجائزة إلى روح زوجته التي توفت منذ شهرين.