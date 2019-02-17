حفل ضخم لأحلام بمناسبة عيد ميلادها على الطريقة الشامية.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقامت الفنانة الإماراتية أحلام حفل ضخم احتفالا بعيد ميلادها بحضور عدد كبير من أفراد عائلتها وأصدقائها.

أحلام استعرضت تجهيزات الحفل من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على “سناب شات”، بحضور فريق استعراضات من الشّام لتقديم الأغاني الشامية المميزة، ورقص “الدبكة” على نغماتها.

الفنانة الإماراتية أحضرت أيضا مجموعة من الطّهاه الشّاميين، لتقديم الأكلات الشّامية المميزة، كما استعرضت عدد كبير من قوالب التورتة المخصصة للاحتفال بعيد ميلادها.

وظهرت مجموعة صور لأحلام وهي تطفئ شموع عيد ميلادها، وقد ظهرت فيها بإطلالة سوداء أنيقة أبرزت رشاقة قوامها.

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وكانت أحلام قد وجهت رسالة لجمهورها مؤخرا احتفالا بعيد ميلادها، مازحتهم خلالها حول عمرها الحقيقي، حيث قالت إنها أتمت 24 عاما.

أحلام كتبت: “احتفل اليوم مع جمهوري بيوم ميلادي ال ٢٤ سنه كل عام وانتم حبايبي كل عام وانتوا معاي كل عام وانتوا بالف خير ودعمي واستمراريتي بعد الله تعالى”.

وأضافت: “وشكراً على محبتكم واللي يحب يوحد هالصوره اللي وصلتني من واحد من جمهوري يحطها على بروفايله وشاركوني #هشتاق #HBDQUEENAHLAM”.

يذكر أن أحلام من مواليد 13 فبراير عام 1969، أي أنها أتمت عامها الـ 50 هذا العام.