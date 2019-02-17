نجوى كرم تشعل حفل عيد الحب بإطلالة جذابة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة البنانية نجوى كرم حفل عيد الحب، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.

نجوى تألقت في الحفل بفستان “ميتالك” طويل وله أكمام طويل، من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، ولفت حزام رفيع حول خصرها، وجمعت شعرها للخلف في ذيل حصان في تسريحة أنيقة.

الفنانة اللبنانية أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية رقيقة، وتزينت بمكياج ترابي أضفى عليها اللون البرونزي الجميل، وانتعلت حذاء له كعب عالي.

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نجوى أشعلت الحفل بباقة كبيرة من أجمل أغايها القديمة والحديثة، والتي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء معها.

يذكر أن نجوى كرم تشارك في لجنة تحكيم برنامج المواهب “أراب جوت تالنت” في موسمه الجديد، والذي من المقرر عرض أولى حلقاته السبت 16 فبراير، ويشاركها التحكيم كل من الفنان المصري أحمد حلمي، والإعلامي اللبناني علي جابر.

وكانت نجوى كرم قد احتفلت مؤخرا بتوقيع عقدها مع شركة «روتانا»، وسط حضور إعلامي كبير، وشارك في الاحتفالية من النجوم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، التي فاجأتها بحضور الحفل، والفنانة سيرين عبدالنور، بالإضافة إلى وجود سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا.

ويأتي تعاقد نجوى كرم مع روتانا بعد غياب خمس سنوات، قامت هي خلالها بإنتاج أغانيها لنفسها.