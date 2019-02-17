ماجد المهندس يقبل يد نجوى كرم في كواليس حفلهما ويتبادلا الغزل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة البنانية نجوى كرم حفل عيد الحب، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، بمشاركة الفنان العراقي ماجد المهندس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس الحفل، والذي ظهر فيه ماجد المهندس وهو يرحب بنجوى ترحيب حار، وقام بتقبيل يدها.

الفنان العراقي عبر عن تقديره لنجوى، بقوله: “نجوى كرم فنانتنا الكبيرة وهي ست الكل ونحن نتعلم منها ودائماً قمر ما شاء الله عليها”.

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فتغزلت الأخيرة به، قائلة: “بنشوف كتير أصوات بس ما بتكون مرفقة بالأخلاق وأنا أنحني أمام أخلاقك وإنسانيتك الرائعة وما جمعتنا الا الاخلاق الحلوة والله يطول بعمرك”.

وكانت نجوى كرم قد تألقت في الحفل بفستان فضي طويل له أكمام طويل، من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، ولفت حزام رفيع حول خصرها، وجمعت شعرها للخلف في ذيل حصان في تسريحة أنيقة.

الفنانة اللبنانية أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية رقيقة، وتزينت بمكياج ترابي أضفى عليها اللون البرونزي الجميل، وانتعلت حذاء له كعب عالي.