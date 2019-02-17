شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور الإسكندرية يستقبل خالد سليم بالورود فى ليلة حب بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان خالد سليم حفلاً فنيًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، غنى فيها باقة من أشهر أغانيه التى اشتهر بها خلال مشواره الفنى؛ منها "حلم عمرى، عشنا قد إيه، كل نظرة، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، عيش، هتروح بدرى ليه، وعد منى، بلاش الملامة ولا ليلة ولا يوم، أربع حروف، قابلت عينيك، قالت أحبك، لسه كبير" وغيرها، وقد امتلأت جنبات المسرح بالجمهور السكندرى، حيث رفع شعار كامل العدد قبل أيام من الحفل، والذين استقبلوه بالورود وصيحات الحب والإعجاب كما تفاعلوا مع أغانيه.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم اغنية "لسة كبير" الذى طرحها منذ فترة، وحققت نجاحا كبيرا والتى أعادته للساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين بعد تركيزه الفترة الماضية على عالم التمثيل، وكشف من قبل عن نيته الابتعاد عن فكرة الألبومات، والاتجاه نحو مسار السينجل، حيث يحضر لإطلاق أغنية منفردة كل فترة وتغنى خالد خلال الأغنية الجديدة بكلمات وليد الغزالى وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ويشار إلى أن خالد سليم من المطربين الشباب، الذى يقدم النوع الطربى والشبابى، وقد حصل خالد سليم فى بداية مشواره الفنى على لقب "مطرب أول جامعة القاهرة" فى الأعوام 97/98/99 كما لقب "مطرب أول شباب جامعات مصر لعام 99"، وقد تم تكريمه كأحسن صوت صاعد لعام 2000 فى حفل "نجوم 2000"، كما يحرص على المشاركة فى مهرجانات الأوبرا المختلفة منها مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان الموسيقى والغناء بقلعة صلاح الدين ومهرجانات الأوبرا فى الإسكندرية .



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