شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء الشايب تستعد لتسجيل أغنية جديدة لطرحها فى الصيف مع محمد سرحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهائها من مينى ألبوم جديد يضم 4 أغنيات، تستعد شيماء الشايب لتسجيل أغنية سينجل جديدة من كلمات محمد سرحان، وألحان سامح كريم، ومن المقرر أن يتم تسجيلها فى الأيام المقبلة حتى يتم طرحها فى موسم الصيف.

من ناحية أخرى تحيى "شيماء" حفلا شهريا لايف، بصحبة فرقتها الموسيقية، مساء أول خميس من كل شهر، يبث لايف عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وإنستجرام والقناة الخاصة بها على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال شيماء الشايب مينى ألبوم "دنيتى جنة"، وتم طرحه عبر قناة موسيقى ومزيكا، وضم 4 أغنيات منها "دنيتى جنة"، وهى من كلمات الشاعر محمد أشرف، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع هانى ربيع، وأغنية "تانى حب" من كلمات جيهان مجدى وألحان شاكر الموجى، وتوزيع أحمد العسال، وأغنية "شويه شويه" من كلمات خالد توفيق وألحان غريب، وتوزيع أسامة عبد الهادى، المينى ألبوم مكس وماستر ماهر صلاح، وقام بتصوير الغلاف محمد لطفى وآيتن ممدوح، والغلاف من تصميم تامر مجدى، ومنتج فنى إسلام بيبو.