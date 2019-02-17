شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته فاتن موسى بالفلانتين فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمى، عن احتفالهما سوياً بمناسبة عيد الحب، فى لبنان. وشاركت فاتن موسى، عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام" صوراً من احتفالها وزوجها الفنان مصطفى فهمى بالفلانتاين، بصحبة عدد من الأصدقاء. يذكر أن الفنان مصطفى فهمى تزوج من فاتن موسى، قبل 4 أعوام، وفى شهر ديسمبر عام 2017 أعادا إقامة حفل زواجهما مجدداً فى لبنان. كان الفنان مصطفى فهمى، قد أكد أن شخصيته الليبرالية لا تمنعه من وضع قواعد وضوابط داخل منزله، لمراعاة الذوق العام، موضحاً أنه لديه حدود لكل شىء فى حياته، وتابع: "أنا فى بيتى سى سيد.. أنا ليبرالى بس عندى حدود لكل شىء.. وسى سيد بالبيت.. وفيه سقف ولو عديتى السقف باظت الليلة". وأضاف "فهمى"، خلال حواره مع الإعلامية سمر يسرى ببرنامج "حفلة 11"، المذاع عبر فضائية "on e"، أن زوجته اللبنانية تعلم ذلك تماماً وتتماشى مع طباعه، مشيراً إلى أنه طالبها أكثر من مرة بتغيير ملابسها نظراً لعدم ملائمتها المكان الذى يذهبان إليه.

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته فاتن موسى بالفلانتين فى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.