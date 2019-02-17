بالصور| مصطفى فهمي وزوجته يحتفلان بـ"عيد الحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، صورًا جمعتها بزوجها الفنان مصطفي فهمي أثناء احتفالهما بعيد الحب، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".
وظهرت فاتن موسى، في الصور مع مجموعة من أصدقائهما المقربين، مرتدية فستانا أحمر، حازت الصور على إعجاب متابعيها.
يذكر أن فاتن موسي تزوجت من الفنان مصطفي فهمي في أوائل عام 2015، دون إقامة حفل زفاف.
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