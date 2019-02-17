بالفيديو: خالد يوسف يعلق على هروبه من مصر بعد فضيحة الفيديوهات الإباحية

في أول ظهور إعلامي له، نفى المخرج المصري خالد يوسف هروبه إلى فرنسا بعد فضيحة الفيديوهات الإباحية، مؤكدًا أن عودته إلى مصر حتمية وأنه لم يهرب.

وأوضح يوسف في مداخلة مع قناة “الحرة”، أن هناك حملة إعلامية لتشويهه، مشيرا إلى أن كثيراً من الأخبار التي تنتشر عنه كاذبة. وتابع: “سأعود لمصر بإذن الله وليكن ما يكون، فور توجيه اتهام رسمي لي، وأنا حتى الآن لم يوجه لي أي تهمة”.

وأكد أنه مازل عضوا بمجلس الشعب ولديه حصانة، ولم يتم التقدم ضده بأي طلب لرفع الحصانة، كما أن اسمه ليس على قوائم الترقب والانتظار.