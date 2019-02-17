تعرف علي القائمة الكاملة لجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي

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انتهت منذ قليل، فعاليات الدورة الـ٦٩ لمهرجان برلين السينمائي الدولي، الذي استمر على مدار ١٠ ايام واستضاف نحو ٤٠٠ عمل سينمائي من مختلف أنحاء العالم.
وفي هذه الدورة وصفها العديد من النقاد السينمائيين بالضعيفة، ذلك أنها اعتمدت في اختيارها للأعمال السينمائية المشاركة في مسابقتها الرسمية على النوع (ذكر أو أنثى)، أكثر منه على جودة تلك الأفلام، وفيما يلي ننشرالقائمة الكاملة لجوائز المهرجان.
وتستعرض "الوفد" لمتابعيها القائمة الكاملة لجوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي:
حيث حصد علي جائزة أفضل فيلم"Synonyms"، وذهبت جائزة أفضل مخرج لـ أنجيلا شانليك عن فيلم "I Was at Home, But"، وأفضل ممثلة حصدتها يونج مي عن فيلم "So Long, My Son"، و حصد وانج جينج
جائزة ألفريد باور ذهبت للمخرجة نورا فينجشيدات عن فيلم "System Crasher"، وحاز فيلم "Piranhas" علي جائزة أفضل سيناريو، وجائزة أفضل تعاون فني حصدها فيلم "Out Stealing Horses"، وأفضل فيلم وثائقي جاء من نصيب فيلم"Talking About Trees"، وفي خاتمه القائمة حاز فيلم "Umbra" علي جائزة أفضل فيلم قصير.
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