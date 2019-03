"Yong Mei" أفضل ممثلة في مهرجان برلين السينمائي

كتب - أحمد أيوب:

استحقت الممثلة Yong Mei جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى الفيلم الصينى So Long, My Son وهو من إخراج Wang Xiaoshuai.

والمهرجان الألمانى العريق أعطى آخر جائزتين للدب الذهبي

لمخرجات سيدات في 2017 بفيلم On Body and Soul و Touch me not في 2018.

وترأست لجنة التحكيم جولييت بينوش لها

باع طويل مع المحافل السينمائية العالمية، حيث تم اختيارها من قبل كالوجه الدعائي للبوستر الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ63 عام 2010، كما تصدرت البوستر الخاص بجوائز سيزر الفرنسية في دورته الـ41 عام 2016.