" Talking About Trees" يمنح العرب جائزة وحيدة بمهرجان برلين

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

استطاع الفيلم السوداني حديث عن الأشجار Talking About Trees للمخرج صهيب الباري أن يفوز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي في مهرجان برلين 69 ضمن قسم البانوراما.

والفيلم من إنتاج فرنسا، السودان، ألمانيا، تشاد، وقد لفت الأنظار بشدة عقب عرضه حتى استحق عدة دقائق من التصفيق بعد عرضه.

وقد عرض المهرجان فى المسابقة

الرسمية 16 فيلما من الأفلام المميزة بعد مشكلة تقنية فى الفيلم الصينى حالت دون عرض، وتميزت المسابقة هذا العام بوجود 7 أفلام لمخرجات وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ المهرجان الألمانى العريق.