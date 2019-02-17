" Talking About Trees" يمنح العرب جائزة وحيدة بمهرجان برلين

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استطاع الفيلم السوداني حديث عن الأشجار Talking About Trees للمخرج صهيب الباري أن يفوز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي في مهرجان برلين 69 ضمن قسم البانوراما.
والفيلم من إنتاج فرنسا، السودان، ألمانيا، تشاد، وقد لفت الأنظار بشدة عقب عرضه حتى استحق عدة دقائق من التصفيق بعد عرضه.
وقد عرض المهرجان فى المسابقة
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