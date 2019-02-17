بالفيديو.. فهد منصور يطرح أحدث أغانيه "ردح عماره"

فهد منصور

كتب - أحمد عمرو:

طرح النجم فهد منصور أحدث أغنياته بعنوان "ردح عماره"، عبر قناة الرماس ميوزك الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هي

من كلمات سيف الفارس، و ألحان كرار زايد، و توزيع نور تيم.

يذكر أن المطرب فهد منصور طرح سابقا كليب بعنوان "دوه جروحي"، و الأغنية من كلمات عمار محمد، و ألحان علي جاسم، و الكليب من إخراج متي يوحنا.