يونغ مي كتب - أحمد أيوب:

حصدت الممثلة الصينية يونج مي، جائزة الدب الفضي كأفضل ممثلة بمهرجان برلين السينمائي الدولي، عن دورها بفيلم "So Long, My Son".

وشارك في دورة هذا العام 23 فيلما ضمن المسابقة الرسمية،

Long, My Son".وشارك في دورة هذا العام 23 فيلما ضمن المسابقة الرسمية،6 أفلام منهم عرضوا خارج المسابقة الرسمية، و17 فيلما تنافسوا على جوائز الدب الذهبي والفضي، وترأست النجمة الفرنسية جولييت بينوش لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

كانت هذه تفاصيل خبر يونغ مي تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان برلين السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.