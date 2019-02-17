دامسكو تجمع ناصيف زيتون ويارا وآدم في حفل استثنائي واطلاق اربع شركات جديدة

بحضور اكثر من مئة نجم عربي من سورية ومصر ولبنان و الأردن والخليج ونخبة من الإعلاميين ورجال المجتمع والشخصيات الاعتبارية، أقامت شركة دامسكو إيفنت بمناسبة عيد الحب حفلاً فنياً ساهراً هو الأنجح في دبي منذ مدة طويلة. مع مناسبة اطلاق أربع شركات جديدة تنضم الى مجموعة دامسكو غروب وهي شركة لام المتخصصة بالموضة والأزياء وشركة جمالي بوكس لمستحضرات التجميل وشركة دامسكو للانتاج والتوزيع الفني وشركة دامسكو لوجيستيك .

وأحيا الحفل الفنان السوري ناصيف زيتون ومعه النجمان يارا وآدم.وغنى زيتون في الحفل باقة من أجمل أغانيه وكذلك صدح صوت يارا بأغنياتها المميزة ومثلها أبدع آدم في أجمل ما غنّى .

و جاء الحفل منظماً بصورة غير مسبوقة، تناغمت فيه الاجراءات مع قيمة دبي كعاصمة للسياحة والفن في العالم.

وتحدث رئيس مجلس ادارة دامسكو رجل الأعمال السوري مهند المصري عن نجاح الحفل فقال إن العمل ككل تم بما يتناسب ويليق باسم دبي اضافة الى الاحتفال باطلاق مجموعة جديدة من الشركات الى مجموعة دامسكو غروب .

وتابع:" حرصنا على تقديم ما يتماشى مع اسم دبي وارتقائها كقبلة للسياحة في العالم العربي.. والأجواء التي سادت كانت مدروسة بعناية فائقة ولا نقبل بأقل من ذلك.

أما النجم ناصيف زيتون فعبّر عن نشوته للحضور الكبير الذي جاء إلى حفل صاخب كهذا.

وقال إن دبي تستحق كل هذا الحراك الثقافي والفني لما قدمته من إضافات للبشرية.. شاكرا الجهة المنظمة لحسن أدائها وبراعتها في التنظيم.

فيما رأت النجمة يارا أنها كانت مغنية من جهة وحاضرة كجمهور من جهة أخرى، لروعة المشهد الذي اختلط فيه الفنان بالحضور الذي اعتبرته نخبويا بامتياز.

وعبّر الفنان آدم عن سعادته لمشاركته في هذه المناسبة المميزة والتي ستنحفر في ذاكرته على حد تعبيره، مشددا على أن الحضور أضفوا رونقا من نوع اخر على الغناء الذي خرج من الصميم بالنسبة إليه ولزميليه ناصيف ويارا.

وشركة دامسكو إيفنت شركة عريقة مهتمة بتنظيم اكبر المشاريع الفنية و الحفلات وهي جزء من مجموعة دامسكو ذات المجالات المتعددة إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً والناشطة في سورية والإمارات وتركيا والعراق والامارات العربية المتحدة والتي تستعد لإطلاق فروع ومشاريع في بلدان خليجية في وقت قريب.