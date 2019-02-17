الداخلية السعودية ترد على اتهامات باستخدام تطبيق “أبشر” لمراقبة النساء في المملكة

كتب امير فتحي في الأحد 17 فبراير 2019 12:56 صباحاً -

بعد الانتقادات التي طالت التطبيق والاتهامات التي وجهت لحكومة المملكة بمنح الرجال سلطة مراقبة تحركات نسائهم، استنكرت وزارة الداخلية السعودية ما وصفتها بـ”الحملة المغرضة” للتشكيك في غايات تطبيق “أبشر”، وعبرت عن رفضها تسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي يستفيد منها سكان المملكة، وذلك في تصريحات صدرت عن مسؤول فيها السبت.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه “بالإشارة إلى ما يتم تداوله عن تطبيق خدمات أبشر، من مزاعم بكونه أداة رقابية وذلك في محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إجرائية مختلفة يوفرها التطبيق لكافة شرائح المجتمع بالمملكة من مواطنين ومقيمين، بمن فيهم النساء وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة الذين تمثل الخدمات الحكومية الإلكترونية وسيلة أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم بأي وقت ومن أي مكان”.

وقال المصدر، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) ، إن “الوزارة إذ تعرب عن استنكارها الشديد للحملة المُغرضة المنظمة التي تسعى للتشكيك في غايات تطبيق خدمة (أبشر) الذي يتم توفيره على الهواتف الذكية لتسهيل وتيسير تقديم خدماتها للمستفيدين منها، فإنها في الوقت ذاته تؤكد رفضها القاطع للمحاولات الرامية لتسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي تمثل حقوقاً مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها، وحرصها على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار”.