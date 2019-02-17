شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حفله بمهرجان شتاء طنطورة.. كاظم الساهر فى جولة سياحية بمدينة العلا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد حفل ناجح أمس على مسرح مرايا، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة فى مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، قام القيصر كاظم الساهر بجولة سياحية لمشاهدة طبيعة وآثار تلك المدينة الرائعة.





مهرجان شتاء طنطورة، عبر حسابه على تويتر، نشر صورا لجولة كاظم الساهر فى الطبيعة الخلابة والآثار فى مدينة العلا.





يذكر أن كاظم الساهر بدأ حفله، أمس، بتوجيه التحية إلى جمهور العلا والمملكة العربية السعودية، معبرا عن سعادته بالتواجد على أراضى المملكة، ما زاد من تفاعل وحفاوة استقبال جمهور الحضور مع القيصر، وبصوته العذب وكلمات أغانيه الساحرة أشعل كاظم الساهر الأجواء، وبدأ القيصر وصلته الغنائية بحرارة الإيقاعات العراقية، وقدم باقة من أغانيه من ضمنها "سلامى على اللى حاضر معانا"، "زيدنى عشقا".







