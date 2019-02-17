محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ) حاز فيلم سينونيمز "مترادفات" للمخرج الإسرائيلي ناداف لابيد، اليوم السبت، بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم بمهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله). ويتناول الفيلم قصة حياة جندي إسرائيلي سابق يهرب إلى باريس وتنتابه مشاعر متضاربة حول مستقبل وطنه. ويجسد توم مرسييه دور البطولة في فيلم السيرة الذاتية "سينونيمز"، الذي يعد واحدا من بين 16 فيلما آخر يتنافسون على الجوائز المرموقة لمهرجان برليناله. ويعد فيلم " سينونيمز" ثالث أعمال المخرج الإسرائيلي ناداف لابيد الذي حظي بإشادة كبيرة عن فيلمي "الشرطي" و "معلمة رياضة الأطفال". ويشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) في نسخته التاسعة والستين هذا العام 16 فيلما.

كانت هذه تفاصيل خبر فيلم "مترادفات" يفوز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم بمهرجان "برليناله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.