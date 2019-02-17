إيطاليون يفوزون بجائزة أفضل سيناريو في "برليناله" ويهدون الجائزة لبلادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ)

أهدى فنانون إيطاليون، فازوا بجائزة الدب الفضي اليوم السبت، لأفضل سيناريو في مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله)، جائزتهم إلى بلادهم، قائلين إن البلاد بحاجة إلى التركيز مرة أخرى على الثقافة والتعليم.

وقال الروائي روبرتو سافيانو، الذي خاطر بحياته عندما اختار الكتابة عن الجريمة المنظمة: "إن التحدث عن الحقيقة في بلدنا أصبح معقدا للغاية".

وأضاف أنه ينبغي أيضا إهداء الجائزة إلى أولئك الذين يساعدون في إنقاذ الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وفاز فريق مؤلفي السيناريو لفيلم "بيرانهاس" الإيطالي مساء اليوم بجائزة الدب الفضي في المهرجان.

ويضم الفريق كلا من الروائي ومنتقد المافيا روبرتو سافيانو، وكذلك موريزيو بروتشي وكلاوديو جيوفانيزي.

ويدور الفيلم حول عصابة من الشباب في مدينة نابولي تنزلق إلى عالم الجريمة.