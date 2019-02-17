فوز الألمانية أنجيلا شانليك بجائزة أفضل مخرجة في"برليناله"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ) فازت الألمانية أنجيلا شانليك، بجائزة الدب الفضي بمهرجان برلين السينمائي (برليناله)، كأفضل مخرجة عن فيلمها "إيش فار تسوهاوسى،آبر" (كنت في المنزل، ولكن) حول تأثر امرأة بواقعة اختفاء ولدها البالغ 13 عامًا لمدة أسبوع. وكانت شانليك أيضا إحدى المخرجات السبع المدرجات في منافسة عروض الأفلام والتي تتضمن 16 فيلما.

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