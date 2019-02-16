أحمد فهمي يحسم الجدل ويهنئ خطيبته بفيلمها الجديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري أحمد فهمي، حالة جدل واسعة خلال الأيام الماضية وذلك بسبب منعه خطيبته الفنانة هنا الزاهد من حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد «قصة حب»، والذي يعد أول بطولة مطلقة لها.

أحمد فهمي، نشر صورة أفيش الفيلم، عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «مبروك يا هنا يا حبيبتي الفيلم جامد ودورك جامد قوي قوي.. دايمًا فخور بيكي.. مبروك يا حاتم ودايمًا أفلامك حلوة وبتحترم المشاهد من نجاح لنجاح يا صاحبي».

وكان مخرج الفيلم عثمان أبولبن، قد رد على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول غيرة احمد فهمي من أفيش الفيلم قائلًا في تصريحاته لبرنامج mbctrending والمذاع عبر فضائية mbc: «أحترم وجهة نظر الجميع، لكني أعتقد أن الملصق الدعائي لا يوجد به ما يغضب أحد ولا توجد به مشكلة، وهذا أمر شخصي أحترمه بالطبع، والفيلم يحمل اسم هنا الزاهد وأجادت تجسيد دورها».

ويشارك في بطولة فيلم «قصة حب»، بطولة الفنان أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وهالة فاخر، وحنان سليمان، وعلا رشدي، وفرح يوسف، ، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.

وتدورأحداث فيلم «قصة حب»، حول تعرض أحمد حاتم بطل العمل لحادث خطير ويفقد بصره بسبب قوة الحادث، ثم يقابل عن طريق الصدفة هنا الزاهد، وتنشأ بينهما قصة حب، ثم تحدث بينهما مشكلات عديدة بسبب عدم التكافؤ المادي والاجتماعي، وتتصاعد الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي.