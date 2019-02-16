فيفي عبده: تزوجت رجل آخر عقابًا لزوجي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، عن العديد من أسرارها الشخصية وزيجاتها التي ارتبطت بها وسبب انفصالها عن البعض.

فيفي عبده، قالت خلال لقائها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: «طلبت الطلاق من زوجي السابق، بسبب زلة لسان، وكلمة خطأ قالها في حقي مع رجل آخر».

وأضافت: «عقابًا لزوجي تزوجت الرجل الذي قال عليه سنة ونصف ثم طٌلقت وعدت إليه، وذلك لأننا بنحب بعض أوي».

وكشفت فيفي عبده، خلال الحلقة عن خوفها الشديد من الحسد، وذلك بعد قول عمرو أديب لها خلال الحلقة: «ملاحظ إنك قاموس في الأمثال »، فردت عليه بقولها: «كنت لسا بتقر على عمرو دياب من يومين، الله أكبر، متبصليش بعين راضية شوف اللي مدفوع فيا، يا ناس يا شر كفاية قر».

وذلك بسبب الفيديو الذي انتشر للإعلامي عمرو أديب، مع الفنان عمرو دياب، والذي قال فيه: «عمرو دياب مش ناقص حفلات ومش ناقص صحة»، ورد عليه الهضبة بقوله: «يا عم ارحمنا بقى».