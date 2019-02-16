غادة عادل تكشف سبب طلاقها من مجدي الهواري.. وطبيعة علاقتهما بعد الانفصال.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية غادة عادل أسباب طلاقها من زوجها المخرج مجدي الهواري، وشكل العلاقة بينهما حاليا بعد الانفصال.

الفنانة المصرية قالت، خلال استضافتها في برنامج “سهرانين” على قناة ON E: “قررنا الانفصال أنا ومجدي لما حسينا إن استمرار زواجنا هيسبب مشاكل أكبر وهيخلق جو غير مناسب لتربية أولادنا الخمسة ووجدنا أننا سنكون مرتاحين واحنا أبعد شوية”.

وأكدت أن علاقتهما بعد الانفصال أصبحت أفضل، حيث قالت: “بقينا صحاب أكتر من الأول وبنضحك وينهزر أكتر من آخر سنين فس جوازنا، وعلاقتي بمجدى قوية والانفصال لن يهزها، عيشنا مع بعض أكثر من 20 سنة، وعلاقتنا مستمرة بشكل مميز”.

يذكر أن غادة عادل كانت قد أعلنت انفصالها عن مجدي الهواري في شهر أغسطس الماضي، وذلك خلال حوارها مع مجلة «زهرة الخليج»، مؤكدة أن الانفصال حدث منذ فترة وأن سبب إخفائه هو رغبة طليقها في ذلك، مشيرة إلى أن الأمر عاجلًا أو آجلا كان سيعرف.

الفنانة المصرية تزوجت من مجدي الهواري منذ سنوات بعد قصة حب جمعت بينهما، وأنجبت منه 5 أطفال وهم عبدالله، حمزة، مريم، عز الدين، محمد.