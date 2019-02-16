مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يكرم 7 مبدعين من 5 دول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن تفاصيل الدورة الـ8 التي تقام خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس/آذار المقبل، ويرأسها شرفياً الممثل المصري محمود حميدة وتديرها المخرجة عزة الحسيني.

وكشف سيد فؤاد، رئيس المهرجان، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، أنه سيتم تكريم 7 مبدعين سينمائيين في الدورة الجديدة، وهم المخرج محمد صالح هارون من تشاد، والمخرجة فانتا ريجينا من بوركينا فاسو، والفنانة السودانية فائزة عمسيب، ومن تونس المنتجة درة بوشوشة، والممثلان لبلبة وآسر ياسين من مصر، والمخرج عمر عبدالعزيز من مصر أيضا.





ويرفع المهرجان شعار "السينما: أن تعيش حيوات أخرى" للدورة الحالية، ويعرض 385 فيلماً من القارة الأفريقية ومن خارجها، كما يعرض 102 فيلم فى المسابقات المختلفة منها 10 أفلام روائية طويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة و10 أفلام فى الحريات و16 فيلماً روائياً قصيراً و14 فيلماً فى مسابقة أفلام الطلبة، وهي مسابقة قومية مصرية، و15 فيلماً في القسم الرسمي خارج المسابقة، وتعمل على هذه المسابقات 7 لجان تحكيم من مختلف الدول.





ويستضيف المهرجان 105 ضيوف من 36 دولة أفريقية و13 دولة خارج القارة، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة كلاً من المخرج المالي شيخ عمر سيسوكو، والمخرج المغربي نور الدين لخماري، والمنتجة التونسية درة بشوشة، والمخرج فانتا ريجينا من بوركينا فاسو، والموسيقار المصري راجح داود.





وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية كلاً من المخرج السنغالي منصور صورا واد، والسيناريست التونسي طارق بن شعبان، والمخرج ديود حمادي من الكونجو، والكاتب المصري يحيى عزمي، والمخرج المصري أمير رمسيس، كما تضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام الحريات كلاً من المخرج المصري سمير سيف، والناقد الفرنسي أوليفيه بارليه، والمنتج والمخرج اللبناني سام لحود، والمخرج المصري شريف مندور.





وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة كلاً من المخرج صامويل إشيموي من رواندا، والمخرج يونس نجابو من بروندي، والمخرج محمد كامل من مصر، والممثلة أمينة خليل من مصر، والناقدة التونسية أنصاف أوهيبة، كما تضم لجنة تحكيم المسابقة القومية لأفلام الطلبة كلاً من المخرج عمر عبدالعزيز، ومدير التصوير محمد شفيق، والممثل أحمد كمال.





وتضم الأفلام المشاركة في الدورة الـ8 عشرة أفلام في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تضم من غانا فيلمي "دفن كوجو" للمخرج بليتز بازاول، و"قدر" للمخرج كوابينا جيانسا، ومن مصر فيلم "ليل خارجي" للمخرج أحمد عبدالله السيد، ومن المغرب فيلمي "مباركة" للمخرج محمد زين الدين، و"إنديجو" للمخرجة سلمى بركاش، ومن الكونجو فيلم "أسيرة" للمخرج ديفيد كابال، وفيلم "ماباتا باتا" للمخرج سول دي كارفاليو، وهو إنتاج مشترك بين موزمبيق والبرتغال، ومن تونس فيلم "في عينيا" للمخرج نجيب بالقاضي، ومن جنوب أفريقيا فيلم "خيط الشتاء بجلدي" للمخرج جميل كوبيكا، ومن الجزائر فيلم "إلى آخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ.

ويعرض المهرجان في القسم الرسمي "خارج المسابقة" 14 فيلماً، كما تضم الفعاليات عدداً من الورش الفنية منها "ورشة الأفلام الوثائقية الدولية" التي تقدمها المخرجة والمنتجة جيهان الطاهري.







ويصدر المهرجان 4 كتب أولها كتاب "السينما الأفريقية في الألفية الثالثة.. آفاق نظرية" (الجزء الثاني)، للكاتب أوليفيه بارليه، ترجمة مديحة حجازي وعبلة سالم، و"الرسوم المتحركة في أفريقيا" (طبعة ثانية) للكاتب محمد غزالة و"السينما التونسية في العشرين سنة الأخيرة" للكاتب طارق بن شعبان، بالإضافة إلى الكتاب الخاص عن الموسيقار اليوناني أندريا رايدر الذي يهدي المهرجان له دورة هذا العام، ويحمل الكتاب عنوان "أندريا رايدر.. ودور الموسيقى التصويرية الإبداعي" للكاتبة رشا طموم.





وحضر المؤتمر الصحفي من المكرمين المخرج عمر عبدالعزيز والفنانة لبلبة، بالإضافة إلى الفنانة سلوى محمد علي والفنان صبري فواز والدكتور محمد العدل وأحمد عبدالله محمود والمخرج أحمد عبدالله والفنان طارق عبدالعزيز، وممثلو سفارات روندا والكاميرون وسفير السويد، والمنتج جابي خوري والمخرجة والمنتجة هالة لطفي والسيناريست ناصر عبدالرحمن بالإضافة إلى سفراء أوغندا وتونس والسويد ومستشاري سفارات الكاميرون ورواندا.



