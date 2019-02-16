تيم حسن يُفاجئ سيرين عبد النور الاحتفال بعيدها.. وهي تردُّ بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الفنان السوري تيم حسن، وفريق عمل مسلسل "الهيبة الحصاد"، بطلته الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بالاحتفال بعيد ميلادها في كواليس التصوير.

ونشر تيم حسن فيديو من أجواء الاحتفال بعيد ميلاد سيرين، عبر حسابه على الفيسبوك، وظهر إلى جانب سيرين وفريق المسلسل وهم يفاجئونها بالغناء وإشعال الشموع على قالب الحلوى.

وبدورها، استغلّت سيرين، تلك الأجواء الاحتفالية، وفاجأت الفنان تيم حسن بالاحتفال بعيد ميلاده الذي يصادف غدًا 17 فبراير، حيث ظهرت في مقطع فيديو آخر نشره تيم، وهي تُعايد تيم بقولها: "Happy Birthday تيم".

وانضمّت سيرين عبد النور للجزء الثالث من مسلسل الهيبة، لتعيش قصة حب مع بطل العمل تيم حسن، وتُشارك بشخصية جديدة بالإضافة لأبطال العمل الأساسيين.