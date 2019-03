شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Synonymes يفوز بجائزة الدب الذهبى من مهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان برلين السينمائى، منذ قليل، جوائز الدورة 69 من المهرجان بعد أن شارك 16 فيلما فى المسابقة الرئيسية، من بينها أعمال لثلاثة مخرجين ألمان.

وجاءت جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة كالتالى:

جائزة الدب الذهبى: فيلم Synonymes من إخراج ناداف لابيد.

جائزة لجنة التحكيم الكبرى: فيلم By the Grace of God من إخراج فرانسوا أوزون.

الدب الفضى لأفضل مخرج: أنجيلا تشانيليك عن فيلم I Was at Home, But.

الدب الفضى لأفضل سيناريو: ماورتسيو بروتشى وكلاوديو جيوفانيزى وروبيرتو سافيانو عن سيناريو فيلم Piranhas.

الدب الفضى لأفضل ممثل: وانج تجينجشون عن دوره فى فيلم So Long, My Son.

Advertisements

الدب الفضى لأفضل ممثلة: يونج مى عن دورها فى فيلم So Long, My Son.

الدب الفضى جائزة ألفريد باور: فيلم System Crasher من إخراج نورا فينجشيت.

الدب الفضى لأحسن إسهام فنى: رامسوس فايدبك عن التصوير السينمائى لفيلم Out Stealing Horses.

بينما جاءت جوائز مسابقة الأفلام القصيرة كالتالى:

الدب الذهبى لأفضل فيلم قصير: فيلم Umbra من إخراج فلوريان فيشر وجوهانز كريل.

الدب الفضى لأفضل فيلم قصير: فيلم Blue Boy من إخراج مانويل أبراموفيتش.

جائزة آودى للفيلم القصير: فيلم Rise من إخراج باربرا واجنر وبنجامين دى بروس.