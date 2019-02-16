شكرا لقرائتكم خبر عن عايزاه قدامها على طول..هايلى بالدوين تضع صورة جاستن بيبر خلفية هاتفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت عارضة الأزياء الشهيرة هايلى بالدوين أمس الخميس فى يوم عيد الحب العالمى لتحتفل به معع خطيبها جاستن بيبر ولكن عدسات الكاميرات الباباراتزى أفشت سراً لها، وهذا كما ذكره موقع ENews.



هايلى بالدوين

التقطت عدسات المصورين الباباراتزى صورة لعارضة الأزياء الشهيرة هايلى بالدوين خطيبة المطرب العالمى جاستن بيبر وهى تخرج من سيارتها لتتسوق بأحد الشوارع الكبرى فى نيويورك وذلك باليوم العالمى للحب وفى الصورة تحمل بهاتفها الذى وضعت بخلفيته صورة لجاستن بيبر وهو طفل، ولم يستطيعوا المصورون تصوير أى لحظات بينها وبين خطيبها جاستن بيبر فى هذا اليوم.



صورة جاستن بيبر

هايلى بالدوين قامت بتغيير لون شعرها للمرة الأولي بعدما اشتهرت دائماً بشعرها الأشقر حينما صبغته بالبينك مؤخراً مثلما تظهر فى الصور التي التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي داخل شوارع مدينة لوس انجلوس الأمريكية فى جولة صاحبها فيها زوجها المطرب العالمي جاستين بيبر والذى ارتبطا الثنائى خلال الفترة الأخيرة بأخبار انفصالهما قبل أن تنفى تلك الأخبار جملة وتفصيلاً فى أكثر من مناسبة، مؤكدة على المحبة الذي يكنها كل منهما للآخر حتي قامت مؤخراً بتغيير اسم حسابها على انستجرام كوسيلة لنفى تلك الشائعات من هايلى بالدوين إلى هايلى بيبر.

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