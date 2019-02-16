تامر حسنى يطرح كليب "ناسينى ليه" من ألبوم "عيش بشوقك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب تامر حسنى فيديو كليب "ناسينى ليه" من ألبومه الأخير "عيش بشوقك" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب. Advertisements وتم تصوير مشاهد كليب "ناسينى ليه" فى محافظة الإسكندرية، والتى ضمت مشاهد من شواطئ المنتزه ومكتبة الإسكندرية وشوارع عروس البحر المتوسط.







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