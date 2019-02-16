شكرا لقرائتكم خبر عن لا يوجد شىء أفضل من وجودك بجانبى.. رسالة رومانسية من هنا الزاهد لأحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة رومانسية لخطيبها الفنان أحمد فهمى، ويبدو أن هذه الرسالة جاءت من هنا لخطيبها بمناسبة الاحتفال بالفلانتين.

هنا الزاهد شاركت صورة تجمعها بالفنان أحمد فهمى عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت بقولها: "لا يوجد شىء أفضل من وجودك بجانبى".

وأضافت: "ربما لم أخبرك بهذا أبداً، لكن عليك أن تعرف أنه لا يوجد شىء أفضل من وجودك بجانبى، رجلى، وكل شىء".

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هنا الزاهد

وكان الفنان أحمد فهمى احتفل بطريقة كوميدية بعيد الحب برسالة رومانسية إلى خطيبته الفنانة هنا الزاهد، نالت إعجاب جمهوره على السوشيال ميديا، حيث نشر فهمى صورة صممت عبر برنامج تعديل الصور "فوتوشوب" وظهر كأنه هدية ملفوفة، بينما تقوم الفنانة هنا الزاهد بحملها مما خلق حالة من الضحك والكوميديا بين جمهوره.

ووجه فهمى رسالة رومانسية إلى خطيبته الفنانة هنا الزاهد، قائلاً:" كل سنة وأنتى طيبة يا أحلى حاجة فى حياتى".

ويشارك الفنان أحمد فهمى فى مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج شركة "سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل فهمى فى مسلسله الأخير "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.