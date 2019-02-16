شكرا لقرائتكم خبر عن البرنس والصاحب الجدع.. أمير كرارة ينشر صوراً تجمعه بـ"عز ورزق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أمير كرارة، متابعيه عبر موقع "انستجرام" بصورتين، جمعته أحدهما بالفنان أحمد عز، حيث علق كرارة على الصورة قائلاً: "البرنس".



أمير كرارة وأحمد عز

فيما شارك كرارة، جمهورة بصورة أخرى، جمعته بالفنان أحمد رزق، وعلق عليها بقوله: "الصاحب الجدع رزق".



أمير كرارة وأحمد رزق

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وتوالت التعليقات من قبل متابعى كرارة، الذين وصفوه بالتواضع ورقى الأخلاق، نظراً لاحترامه لزملاءه وتقديره لتاريخهم الفنى.

يذكر أن الفنان أمير كرارة، يحقق حالياً نجاحاً كبيراً، من خلال عودته إلى شاشة التليفزيون، كمقدم برامج، من خلال برنامج "سهرانين"، الذى يذاع على شاشة تليفزيون الحياة.

واستطاع كرارة أن يحقق نجاحاً من خلال برنامجه، الذى استضاف خلال الحلقات الأولى منه عدد من كبار النجوم، وعلى رأسهم أحمد السقا، ومحمد رمضان، والنجمة غادة عادل، ومروان خورى.