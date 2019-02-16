فوز فريق روبرتو سافيانو بجائزة السيناريو في "البرليناله"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ) فاز فريق مؤلفي السيناريو لفيلم "بيرانهاس" الإيطالي، مساء اليوم السبت، بجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين السينمائي الدولي "برليناله". ويضم الفريق كلا من الروائي ومنتقد المافيا روبرتو سافيانو، وكذلك موريزيو بروتشي وكلاوديو جيوفانيزي. يدور الفيلم حول عصابة من الشباب في مدينة نابولي تنزلق إلى عالم الجريمة.

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