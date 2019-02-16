"زبيدة".. فيلم مصري بامتياز ينافس في "أسوان الدولي لأفلام المرأة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

يشارك فيلم "زبيدة"، في الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي يُعقد في الفترة من 20-26 فبراير الجاري، وهو أول فيلم سينمائي قصير يتم إنتاجه محليًا في أسوان.

رؤوف عبد الحفيظ مخرج ومصور الفيلم تحدث لمصراوي عن العمل، وقال إنه أنتج بإمكانات ذاتية من أبطاله، ويناقش قضايا المرأة في الجنوب، ويقدم نماذج مختلفة للمرأة الجنوبية وتأثير المجتمع والعادات والتقاليد عليها.

وأضاف عبد الحفيظ أن العمل أبرزت فيه مشاهد الجمال والطبيعة الخاصة بالقرى المطلة على النيل في جنوب الصعيد، وركز على الموروثات الشعبية في الصورة والكلمة.

الفيلم يُعرض في 25 دقيقة، وهو العمل الأول لمخرجه، كتبت قصته والسيناريو والحوار راندا ضياء، ويضم بين أبطاله أميرة خليفة، جمال حفني، هند رمضان، وترجمه إلى اللغة الإنجليزية عمرو عبد المنعم.