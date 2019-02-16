بالفيديو| هاني شاكر ضيف "حكايات لطيفة" الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

تستضيف الفنانة لطيفة أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، ضيفًا على حلقة الخميس المقبل من برنامجها "حكايات لطيفة"، الذي يُعرض على شاشة "dmc".

نشر "شاكر" مقطع فيديو من كواليس الحلقة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "انتظروني مع حبيبتي لطيفة يوم الخميس في برنامج (حكايات لطيفة)، الساعة 9 مساءً".

يذكر أن برنامج "حكايات لطيفة" يذاع على شاشة "dmc" الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءً.