هنا الزاهد توجه رسالة رومانسية لأحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة رومانسية لخطيبها الفنان أحمد فهمي.

ونشرت الزاهد صورة تجمعهما بفهمي، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "ربما لم أخبرك هذا، لكن لا يوجد أي شيء أحسن من وجودك بجانبي، يا أحسن صديق، ورجلي، وكل شيء".

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حصدت الصورة عشرات آلاف الإعجابات في دقائق معدودة، وكذلك مئات التعليقات التي تدعو لهما.

وكان فهمي قد هنأ الزاهد بمناسبة طرح فيلهما الجديد "قصة حب" في دور العرض، قبل عدة أيام، وأثنى على أدائها وأداء بطل الفيلم الفنان أحمد حاتم.

ونشر فهمي أفيش الفيلم، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "مبروك يا هنا يا حبيبتي الفيلم جامد ودورك جامد قوي قوي.. دايما فخور بيكي.. مبروك يا حاتم ودايمًا أفلامك حلوة وبتحترم المشاهد من نجاح لنجاح يا صاحبي".

