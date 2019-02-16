فيديو| بعد أن خدعت والدتها.. هيدي كرم: "ماما غلبانة معايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

داعبت الفنانة هيدي كرم والدتها بفيديو صورته لها دون أن تعلم، ونشرته عبر حسابها على "إنستجرام".

ظهرت والدة هيدي في الفيديو وهي ترتدي نظارة ابنتها، وتظن أنها تلتقط لها بعض الصور، لكن هيدي كانت تصورها فيديو، ما دفع والدتها إلى أن تقول لها: "الله يخرب بيتك".

علقت هيدي على الفيديو قائلة: "#يوميات_هيدي_و_أم_هيدي ماما وهي بتقيس نضارتي الجديدة هدية الفالانتين بتاعتي، بس طبعًا مش عارفه يا حرام إنها بتتصور ڤيديو فعماله تعمل اَي كلام... غلبانة ماما معايا".