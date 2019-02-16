محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي: هنأت الفنانة كندة علوش صديقتها الفنانة جومانا مراد بمولودها الجديد. ونشرت "كندة" صورة لجومانا، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "جوجية حبيبة قلبي ألف الحمد لله عسلامتك ومليون مبروك الك ولربيع بمولودكم الأول محمد الله يحميه ويخلي ويباركلكن فيه". وكانت جومانا قد أعلنت اليوم عن استقبالها طفلها من زوجها المحامي ربيع بسيسو، الذي احتفلت بزواجها منه في نوفمبر 2013.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش تهنئ جومانا مراد بمولودها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.