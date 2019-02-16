روان بن حسين تصدم الجمهور بعد الكشف عن عمرها الحقيقي

فاجأت الفاشينيستا روان بن حسين، متابعيها بعد إعلان عمرها الحقيقي، إذ نشرت مؤخرًا صورة عبر ” إنستجرام ” تبين أنها ليست حديثة.

وكتبت بن حسين، في التعليقات : ” لا أصدق كنت في الـ18 من عمري. هالصورة قبل أربع سنين، كان عمري 18 ” .

يذكر أن روان بن حسين، كانت قد أثارت موجة من الغضب في وقت سابق بعدما أشارت إلى اختلاف شكلها عن ذلك الشائع في أوساط النساء في منطقة الخليج.

وأوضحت في تصريحات تليفزيونية، أنه من المعروف أن هؤلاء النساء يتمتعن غالباً ببشرة داكنة، سمراء وغامقة، مضيفة أنه مع ذيوع شهرتها بدأ الكثيرون يتساءلون عن سرّ شكلها ولون بشرتها.