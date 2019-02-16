فاجأت الفاشينيستا روان بن حسين، متابعيها بعد إعلان عمرها الحقيقي، إذ نشرت مؤخرًا صورة عبر ” إنستجرام ” تبين أنها ليست حديثة.
وكتبت بن حسين، في التعليقات : ” لا أصدق كنت في الـ18 من عمري. هالصورة قبل أربع سنين، كان عمري 18 ” .
يذكر أن روان بن حسين، كانت قد أثارت موجة من الغضب في وقت سابق بعدما أشارت إلى اختلاف شكلها عن ذلك الشائع في أوساط النساء في منطقة الخليج.
وأوضحت في تصريحات تليفزيونية، أنه من المعروف أن هؤلاء النساء يتمتعن غالباً ببشرة داكنة، سمراء وغامقة، مضيفة أنه مع ذيوع شهرتها بدأ الكثيرون يتساءلون عن سرّ شكلها ولون بشرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر روان بن حسين تصدم الجمهور بعد الكشف عن عمرها الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.