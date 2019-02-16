فنان مصري يعتزل ويُعلن إلحاده بعد إعلان نيته الانتحار.. ويكشف السبب

أعلن شادي سرور، أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تركه الدين الإسلامي؛ بسبب ما قال إنه ”العنصرية، والجحود، في قلوب الناس والذين من المفترض أنهم مؤمنون بالله“، بحسب وصفه.

وقال في منشور عبر حسابه على فيسبوك، الجمعة:“نفس الإنسان في الصورة، لكنني أصبحت شخصًا جديدًا، شخصًا أنقذ نفسه من الموت، شخصًا عاش معاناة كبيرة، وكاد يلجأ للانتحار فعليًا، لأنه الحل الوحيد للتخلص من الألم، والعذاب النفسي، في الدنيا“.

وتابع:“أصعب وقت مرَّ عليَّ خلال حياتي كلها من يوم ما اتولدت، الشهرة في مصر كانت نقمة عليَّ أكثر من كونها نعمة، والخصوصية والحرية اتحرَّما عليَّ، لأن كل أفعالي يراقبها المجتمع“.

وأضاف:“سِبت الإسلام، بسبب العنصرية والجحود في قلوب الناس الذين من المفترض أنهم مؤمنون بالله، بل هم أهل النفاق، خسرت كل الناس الذين في يوم أحببتهم، وأصبحت وحيدًا“.

يُذكر أن شادي سرور من أشهر المدونين في مصر، واتجه لتصوير الفيديوهات القصيرة الكوميدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد وقتها من خلال الفيديو، نيته الانتحار، قائلًا:“قررت إني مش عاوز أعيش تاني بقى“، وكان قد سوّد صور صفحته، بصورة مكتوب عليها ”صاحب الصفحة مات“.