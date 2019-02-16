بعد رفضه 3 مرات.. أحمد ياسر يبهر لجنة تحكيم Arabs Got Talent

أحمد ياسر

كتب - أحمد أيوب:

قدم المصري أحمد ياسر، في الجزء السادس والأخير من برنامج Arabs Got Talent، رغم رفضه ثلاثة مرات سابقين، وبعدما تغيب عن التقديم في

الموسم الماضي وربما كان السبب هو تعلمه أصول الغناء لينتقل من مرحلة الهواة إلى الاحتراف.

وفور سماع اللجنة لصوته بعد التعلم، حصل على موافقة اللجنة المكونة من علي جابر ونجوى كرم وأحمد حلمي.

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يذكر أن بدأ الموسم السادس من Arabs Got Talents في السبت 16 فبراير الجاري عبر شاشة MBC.