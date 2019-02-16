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قدم المصري أحمد ياسر، في الجزء السادس والأخير من برنامج Arabs Got Talent، رغم رفضه ثلاثة مرات سابقين، وبعدما تغيب عن التقديم فيالموسم الماضي وربما كان السبب هو تعلمه أصول الغناء لينتقل من مرحلة الهواة إلى الاحتراف.
وفور سماع اللجنة لصوته بعد التعلم، حصل على موافقة اللجنة المكونة من علي جابر ونجوى كرم وأحمد حلمي.
يذكر أن بدأ الموسم السادس من Arabs Got Talents في السبت 16 فبراير الجاري عبر شاشة MBC.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفضه 3 مرات.. أحمد ياسر يبهر لجنة تحكيم Arabs Got Talent لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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